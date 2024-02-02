На Київщині на пожежі врятуватли від вогню п'ятьох дорослих і двох дітей

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У Київській області сталася пожежа в житловому будинку, в якому перебували люди. На щастя, врятовано п'ять дорослих та двоє дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Пожежа у житловому будинку

У ДСНС розповіли, що займання сталося в двоповерховому будинку в с. Червона Слобода Макарівської територіальної громади.

"На місці рятувальники звернули увагу на дитячі візочки та велосипеди поруч із будинком — тож, усередині могли знаходитись діти. Але потрапити в будинок було складно через ґрати на вікнах", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у житловому будинку в Київській області. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Родина, яка перебувала в будинку, прокинулась та намагалась вийти на вулицю, однак вогонь охопив двері.

Рятувальники зрізали ґрати та дістали людей через вікно: п’ятеро дітей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 р. н. та двох дорослих 1992 р.н.

Рятувальник з врятованою дитиною. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Сусіди, які викликали рятувальників, не знали, що в будинку є люди, адже сім'я виїжджала і лише декілька днів тому повернулась.

Пожежу ліквідовано на площі 81 м кв. Наразі встановлюється причина загоряння.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 січня у Львівському геріатричному пансіонаті трапилася пожежа. За попередніми даними, причина загоряння — куріння у кімнаті. На жаль, загинула одна людина.

Також ми писали, що у Житомирській області внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дітей. Загоряння сталося у приватному будинку в селі Грабняк.