В Киевской области на пожаре спасли от огня пятерых взрослых и двоих детей
В Киевской области произошел пожар в жилом доме, в котором находились люди. К счастью, спасены пять взрослых и двое детей.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Пожар в жилом доме
В ГСЧС рассказали, что возгорание произошло в двухэтажном доме в с. Червоная Слобода Макаровской территориальной громады.
"На месте спасатели обратили внимание на детские коляски и велосипеды рядом с домом — значит, внутри могли находиться дети. Но попасть в дом было сложно из-за решетки на окнах", — говорится в сообщении.
Семья, которая находилась в доме, проснулась и пыталась выйти на улицу, однако огонь охватил двери.
Спасатели срезали решетку и достали людей через окно: пятеро детей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 г.р. и двух взрослых 1992 г.р.
Соседи, которые вызвали спасателей, не знали, что в доме есть люди, ведь семья уезжала и только несколько дней назад вернулась.
Пожар ликвидирован на площади 81 кв.м. В настоящее время устанавливается причина возгорания.
Напомним, 28 января во Львовском гериатрическом пансионате произошел пожар. По предварительным данным, причина возгорания — курение в комнате. К сожалению, погиб один человек.
Также мы писали, что в Житомирской области в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном доме в селе Грабняк.
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