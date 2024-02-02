В Киевской области на пожаре спасли от огня пятерых взрослых и двоих детей

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Киевской области произошел пожар в жилом доме, в котором находились люди. К счастью, спасены пять взрослых и двое детей.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Пожар в жилом доме

В ГСЧС рассказали, что возгорание произошло в двухэтажном доме в с. Червоная Слобода Макаровской территориальной громады.

"На месте спасатели обратили внимание на детские коляски и велосипеды рядом с домом — значит, внутри могли находиться дети. Но попасть в дом было сложно из-за решетки на окнах", — говорится в сообщении.

Пожар в жилом доме Киевской области. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Семья, которая находилась в доме, проснулась и пыталась выйти на улицу, однако огонь охватил двери.

Спасатели срезали решетку и достали людей через окно: пятеро детей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 г.р. и двух взрослых 1992 г.р.

Спасатель со спасенным ребенком. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Соседи, которые вызвали спасателей, не знали, что в доме есть люди, ведь семья уезжала и только несколько дней назад вернулась.

Пожар ликвидирован на площади 81 кв.м. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 28 января во Львовском гериатрическом пансионате произошел пожар. По предварительным данным, причина возгорания — курение в комнате. К сожалению, погиб один человек.

Также мы писали, что в Житомирской области в результате пожара погибли двое маленьких детей. Возгорание произошло в частном доме в селе Грабняк.