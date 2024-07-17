Погода на Київщині 17 липня — ДТЕК попереджає про небезпеку

Відновлювальні роботи. Фото: FB/ДТЕК

У Київській області через негоду пошкоджено електромережі. Найбільшої шкоди стихія завдала Бучанському та Вишгородському районам, де запроваджено аварійні відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Як відомо, Київську область 17 липня подекуди накрила гроза, яка спричинила аварійні відключення світла.

"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони. Енергетики ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях", — говориться у повідомленні.

Також у ДТЕК додали, що грози будуть у четвер, 18 липня.

"За прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза. Будемо працювати до повного повернення світла в усі домівки області", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії закликали українців бути обережними та не наближатися до ліній електропередач.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку чекають пояснень від голови Міністерства енергетики Германа Галущенка через наміри зробити єдиним тариф на розподіл електроенергії. У підсумку таке рішення змусить промисловість платити двічі.

Також в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас вже у вересні-жовтні існує ймовірність скасування відключень світла.