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В Киевской области непогода нанесла ущерб электросети — ДТЭК предупреждает об опасности

17 июля 2024 21:52
Дмитрий Галушка - Редактор
Погода на Киевщине 17 июля - ДТЭК предупреждает об опасности
Восстановительные работы. Фото: FB/ДТЭК
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киевской области из-за непогоды повреждены электросети. Наибольший урон стихия нанесла Бучанскому и Вышгородскому районам, где введены аварийные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Как известно, Киевскую область 17 июля кое-где накрыла гроза, повлекшая аварийные отключения света.

"Гроза вызвала аварийные отключения в Киевской области. Больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы. Энергетики ДТЭК уже ликвидируют последствия аварий на местах", — говорится в сообщении.

Также в ДТЭК добавили, что грозы будут в четверг, 18 июля.

"По прогнозам синоптиков, завтра также ожидается гроза. Будем работать до полного возвращения света во все дома области", — говорится в сообщении.

Также в компании призвали украинцев осторожничать и не приближаться к линиям электропередач.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития ждут объяснений от главы Министерства энергетики Германа Галущенко из-за намерений сделать единым тариф на распределение электроэнергии. В итоге такое решение вынудит промышленность платить дважды.

Также в Украине продолжают фиксировать тяжелую ситуацию в энергосистеме из-за поврежденных и разрушенных объектов генерации в результате российских обстрелов. В то же время уже в сентябре-октябре существует вероятность отмены отключений света.

Киев Украина Киевская область электроснабжение ДТЭК погода в Украине

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