Прогноз погоди у Києві та області завтра, 26 листопада

Снігопад. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області у вівторок, 26 листопада, прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря максимум опуститься до -7 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода на Київщині 26 листопада

Завтра у Київській області буде невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями очікується ожеледиця, прогнозують південно-східний вітер, 3-8 м/с.

Вночі буде мінлива хмарність, температура опуститься до -7...-2 °С, вдень буде ясно, а температура повітря становитиме -2...+3 °С.

У Києві вночі буде -6...-4 °С, вдень — 0...+2 °С.

Погода у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, у Харкові завтра буде хмарна погода з проясненнями. Температура повітря продовжить знижуватися.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні очікується мокрий сніг.