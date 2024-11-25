Прогноз погоди у Києві та області завтра, 26 листопада

На Київщині очікуються сильні морози завтра, — синоптики
У Києві та області у вівторок, 26 листопада, прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря максимум опуститься до -7 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода на Київщині 26 листопада
Завтра у Київській області буде невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями очікується ожеледиця, прогнозують південно-східний вітер, 3-8 м/с.
Вночі буде мінлива хмарність, температура опуститься до -7...-2 °С, вдень буде ясно, а температура повітря становитиме -2...+3 °С.
У Києві вночі буде -6...-4 °С, вдень — 0...+2 °С.
Нагадаємо, у Харкові завтра буде хмарна погода з проясненнями. Температура повітря продовжить знижуватися.
А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні очікується мокрий сніг.
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