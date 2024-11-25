Прогноз погоды в Киеве и области завтра, 26 ноября

Снегопад. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области во вторник, 26 ноября, прогнозируется солнечная погода без осадков. Температура воздуха максимально опустится до -7 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода на Киевщине 26 ноября

Завтра в Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами ожидается гололедица, прогнозируется юго-восточный ветер, 3-8 м/с.

Ночью переменная облачность, воздух опустится до -7...-2 °С, днем будет ясно, а температура воздуха составит -2...+3 °С.

В Киеве ночью будет -6...-4 °С, днем — 0...+2 °С.

Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, в Харькове завтра облачная погода с прояснениями. Температура воздуха продолжит снижаться.

По словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине ожидается мокрый снег.