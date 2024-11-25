Прогноз погоды в Киеве и области завтра, 26 ноября

На Киевщине ожидаются сильные морозы завтра, — синоптики
В Киеве и области во вторник, 26 ноября, прогнозируется солнечная погода без осадков. Температура воздуха максимально опустится до -7 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода на Киевщине 26 ноября
Завтра в Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами ожидается гололедица, прогнозируется юго-восточный ветер, 3-8 м/с.
Ночью переменная облачность, воздух опустится до -7...-2 °С, днем будет ясно, а температура воздуха составит -2...+3 °С.
В Киеве ночью будет -6...-4 °С, днем — 0...+2 °С.
Напомним, в Харькове завтра облачная погода с прояснениями. Температура воздуха продолжит снижаться.
По словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине ожидается мокрый снег.
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