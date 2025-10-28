На Київщині офіційно оголосили про старт опалювального сезону

Засідання Київської ОВА. Фото: Київська ОВА

На Київщині офіційно стартував опалювальний сезон у житловому фонді. Підключення будинків до тепла відбуватиметься за заявками обслуговуючих організацій, з урахуванням температурного показника та принципу ощадливого споживання енергоресурсів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram у вівторок, 28 жовтня.

Пост Київської ОВА. Фото: скриншот

Старт опалювального сезону на Київщині

Навчальні заклади, лікарні, дитячі садочки та інші об’єкти соціальної інфраструктури, які мають власні системи опалення, підключалися до тепла протягом жовтня. Ті ж об’єкти, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, почнуть отримувати опалення вже зараз.

Підготовка до зими розпочалася ще після завершення попереднього опалювального сезону. У громадах системно ремонтували і оновлювали мережі та котельні, а також монтували й запускали нові когенераційні установки. Готовність системи постійно контролювалася на засіданнях оперативного штабу Ради оборони Київської області.

Під час останньої наради з представниками громад, підприємств теплопостачання та компанії "Нафтогаз Трейдинг" обговорювали спільні дії для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, зокрема своєчасні розрахунки за отримані послуги.

Попри відносно теплу погоду, влада закликає мешканців області раціонально використовувати енергоресурси.

"Ворог і далі щоденно атакує критичну інфраструктуру — енергетичні об’єкти та газорозподільчу систему. Ощадливе ставлення до ресурсів — це питання нашої енергетичної безпеки та стійкості", — зазначили в Київській ОВА.

Засідання Київської ОВА. Фото: Київська ОВА

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський оголосив, що опалювальний сезон в Україні офіційно стартує 28 жовтня. Уряд та енергетичні відомства вже підготувалися до початку холодного періоду.

А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що цей опалювальний сезон буде одним з найскладніших для України. Він пояснив, що зима буде дуже важкою, адже росіяни постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру України.