На Киевщине официально объявили о старте отопительного сезона

На Киевщине официально объявили о старте отопительного сезона


Дата публикации 28 октября 2025 14:37
обновлено: 14:37

Заседание Киевской ОВА. Фото: Киевская ОВА

На Киевщине официально стартовал отопительный сезон в жилом фонде. Подключение домов к теплу будет происходить по заявкам обслуживающих организаций, с учетом температурного показателя и принципа экономного потребления энергоресурсов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram во вторник, 28 октября.


Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

Старт отопительного сезона на Киевщине

Учебные заведения, больницы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, которые имеют собственные системы отопления, подключались к теплу в течение октября. Те же объекты, которые получают тепло через центральную сеть вместе с жилым фондом, начнут получать отопление уже сейчас.

Подготовка к зиме началась еще после завершения предыдущего отопительного сезона. В громадах системно ремонтировали и обновляли сети и котельные, а также монтировали и запускали новые когенерационные установки. Готовность системы постоянно контролировалась на заседаниях оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

Во время последнего совещания с представителями громад, предприятий теплоснабжения и компании "Нафтогаз Трейдинг" обсуждали совместные действия для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона, в частности своевременные расчеты за полученные услуги.

Несмотря на относительно теплую погоду, власти призывают жителей области рационально использовать энергоресурсы.

"Враг и дальше ежедневно атакует критическую инфраструктуру — энергетические объекты и газораспределительную систему. Бережливое отношение к ресурсам — это вопрос нашей энергетической безопасности и устойчивости",— отметили в Киевской ОВА.


Заседание Киевской ОВА. Фото: Киевская ОВА

Напомним, что Президент Владимир Зеленский объявил, что отопительный сезон в Украине официально стартует 28 октября. Правительство и энергетические ведомства уже подготовились к началу холодного периода.

А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что этот отопительный сезон будет одним из самых сложных для Украины. Он пояснил, что зима будет очень тяжелой, ведь россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.

Киев отопительный сезон теплоэнерго Киевская область отопление
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
