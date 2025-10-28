На Киевщине официально объявили о старте отопительного сезона
На Киевщине официально стартовал отопительный сезон в жилом фонде. Подключение домов к теплу будет происходить по заявкам обслуживающих организаций, с учетом температурного показателя и принципа экономного потребления энергоресурсов.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram во вторник, 28 октября.
Старт отопительного сезона на Киевщине
Учебные заведения, больницы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, которые имеют собственные системы отопления, подключались к теплу в течение октября. Те же объекты, которые получают тепло через центральную сеть вместе с жилым фондом, начнут получать отопление уже сейчас.
Подготовка к зиме началась еще после завершения предыдущего отопительного сезона. В громадах системно ремонтировали и обновляли сети и котельные, а также монтировали и запускали новые когенерационные установки. Готовность системы постоянно контролировалась на заседаниях оперативного штаба Совета обороны Киевской области.
Во время последнего совещания с представителями громад, предприятий теплоснабжения и компании "Нафтогаз Трейдинг" обсуждали совместные действия для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона, в частности своевременные расчеты за полученные услуги.
Несмотря на относительно теплую погоду, власти призывают жителей области рационально использовать энергоресурсы.
"Враг и дальше ежедневно атакует критическую инфраструктуру — энергетические объекты и газораспределительную систему. Бережливое отношение к ресурсам — это вопрос нашей энергетической безопасности и устойчивости",— отметили в Киевской ОВА.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский объявил, что отопительный сезон в Украине официально стартует 28 октября. Правительство и энергетические ведомства уже подготовились к началу холодного периода.
А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что этот отопительный сезон будет одним из самых сложных для Украины. Он пояснил, что зима будет очень тяжелой, ведь россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.
