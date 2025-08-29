Відео
Головна Київ На Київщині оголосили 42 підозри через розкрадання 470 млн грн

На Київщині оголосили 42 підозри через розкрадання 470 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 11:34
Масштабні корупційні схеми на Київщині - оголошено 42 підозри
Прокуратура проводить допит. Фото: Офіс Генпрокурора

У Київській області викрито масштабні корупційні схеми. Прокурори повідомили про підозру 42 особам, серед них — депутати та чиновники.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Читайте також:

Мільйонні розкрадання бюджетних коштів — що відомо

Цього разу представники місцевої влади відзначилися розкраданням коштів, які мали йти на укриття у школах і садочках, закупівлю харчування для дітей, незаконною передачею десятків гектарів комунальної землі, виплатою багатомільйонної компенсації за "зруйноване житло", яке виявилось не зруйнованим і навіть не житлом.

Серед фігурантів депутати, колишні місцеві голови, держреєстратори, керівники комунальних і державних підприємств, службовці ДП "Ліси України".

Загальні збитки державі перевищують 468 мільйонів гривень, ще 176 тисяч гривень становить неправомірна вигода.

Кому оголошено підозри

Зловживання владою і службовим становищем:

  • одному з керівників Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція", який безпідставно нараховував премії собі і підлеглим працівникам, чим завдав збитків у 5 мільйонів 200 тисяч гривень;
  • начальнику управління виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області та директору приватної компанії, які підробляли звіти про вартість земельних ділянок при їх продажу. Сума збитків становить 1 мільйон 500 тисяч гривень;
  • директору державного підприємства Інституту Національної академії аграрних наук України — за зловживання під час відчуження службової квартири. Збитки перевищують 1 мільйон гривень;
  • директору, головному бухгалтеру, завідувачу інсультного відділення та медичному директору однієї з лікарень Обухівського району Київської області, які у щомісячних звітах вказували неправдиві дані щодо надання медичних послуг за програмою Національної служби здоров’я України, яких фактично не було. Державному бюджету завдано збитків на суму понад 6 мільйонів 200 тисяч гривень;
  • заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, начальнику відділу цієї ж адміністрації, колишньому начальнику відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, члену комісії та експерту — через незаконне погодження компенсації за нібито зруйноване житло, яке виявилося нежитловим приміщенням. Сума збитків становить понад 7 мільйонів 800 тисяч гривень;
  • головному бухгалтеру державної установи, який під час закупівель завдав збитків у понад 2 мільйони 200 тисяч гривень;
  • головному лікарю, який на момент злочину обіймав посаду заступника головного лікаря державної установи, — за організацію перемоги "потрібної" компанії у тендері на постачання фармацевтичної продукції за завищеними цінами. Збитки перевищують 1 дин мільйон 200 тисяч гривень;
  • державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області, який незаконно змінив координати меж земельних ділянок, чим завдав збитків на понад 1 мільйон 100 тисяч гривень;
  • колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, який вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт із будівництва пожежного депо. Сума збитків становить понад 3 мільйони 600 тисяч гривень.
прокурори
Працівники прокуратури оголошують підозру. Фото: Офіс генпрокурора

Махінації з укриттями та харчуванням у школах:

  • директор ліцею Білоцерківської міської ради Київської області підписав акти приймання укриття цивільного захисту неналежної якості, чим завдав збитків на понад 5 мільйонів 100 тисяч гривень;
  • депутат Білоцерківської міської ради Київської області, який водночас є директором комунального ліцею-гімназії, аналогічно прийняв укриття неналежної якості, завдавши збитків на понад 5 мільйонів гривень;
  • головний спеціаліст управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області погодив закупівлю укриття з порушеннями, чим завдав збитків у розмірі 4 мільйонів гривень;
  • керівник підрядної організації незаконно збагатився на коштах, виділених для укриття у дитячому садку, чим завдав збитків на майже 500 тисяч гривень;
  • депутат Білоцерківської міської ради Київської області, який обіймає посаду начальника управління освіти цієї ж ради, та постачальник продуктів харчування розтратили 2 мільйони гривень бюджету під час закупівлі харчів для шкіл, поставивши інші товари, ніж передбачалося договором;
  • секретар Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області підозрюється у пособництві при заволодінні 800 тисяч гривень під час закупівлі обладнання для харчоблоку ліцею за завищеною ціною;
  • директор житлово-комунального підприємства Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району Київської області, директор підрядної компанії та інженер технічного нагляду привласнили 2 мільйони 200 тисяч гривень під час закупівлі будівельних матеріалів для системи водопостачання.

Махінації із землею, майном та шкода довкіллю:

  • колишній сільський голова села Дударків Бориспільського району Київської області незаконно передав комунальні землі у приватну власність, чим завдав збитків на 907 тисяч гривень;
  • державний реєстратор вніс неправдиві дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що дозволило незаконно вилучити землі рекреаційного призначення. Збитки перевищують 20 млн 700 тисяч гривень;
  • фізична особа заволоділа земельною ділянкою, використавши підроблений державний акт. Сума збитків — 186 мільйонів гривень;
  • колишній депутат Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області під виглядом будівництва пожежної водойми організував незаконний видобуток супіску обсягом понад сорок одну тисячу кубічних метрів. Сума збитків — 66 мільйонів 500 тисяч гривень;
  • директор підприємства самовільно зайняв земельну ділянку площею 13,5 гектарів в охоронній зоні природного заповідника, чим завдав збитків на понад 13 мільйонів гривень;
  • директор іншої компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському біосферному заповіднику. Сума збитків — 77 мільйонів 500 тисяч гривень;
  • троє осіб підробили документи та заволоділи сімома і трьома десятим гектара земель водного фонду у місті Українка Обухівського району Київської області. Збитки становлять 50 мільйонів 400 тисяч гривень;
  • інженер Димерського лісового господарства допустив незаконну вирубку 137 сосен, завдавши збитків на 1 мільйон 120 тисяч гривень;
  • інспектор національного природного парку "Білоозерський" допустив незаконну вирубку дубів, чим завдав збитків на понад 4 мільйони гривень.

Хабарництво:

  • колишній перший заступник Миронівського міського голови, нині депутат Обухівської районної ради Київської області, разом із трьома спільниками підозрюється у зловживанні впливом та отриманні понад 160 тисяч гривень неправомірної вигоди. Він організував схему вимагання грошей від підлеглих за нарахування премій у розмірі 250% до посадового окладу. Крім того, його підозрюють у розтраті 50 тисяч гривень бюджету на створення туристичного відеоролика, який так і не був виготовлений.

Досудове розслідування

Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Україні викрили масштабні махінації із виплатами військовим.

Також на корупції викрили колишнього заступника керівника Головного сервісного центру МВС.

корупція Офіс генерального прокурора Київська область підозра бюджет
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
