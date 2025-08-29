Масштабные коррупционные схемы на Киевщине - объявлено 42 подозрения

Прокуратура проводит допрос. Фото: Офис Генпрокурора

В Киевской области разоблачены масштабные коррупционные схемы. Прокуроры сообщили о подозрении 42 людям, среди них — депутаты и чиновники.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Миллионные хищения бюджетных средств — что известно

На этот раз представители местной власти отличились хищением средств, которые должны были идти на укрытие в школах и садиках, закупку питания для детей, незаконной передачей десятков гектаров коммунальной земли, выплатой многомиллионной компенсации за "разрушенное жилье", которое оказалось не разрушенным и даже не жильем.

Среди фигурантов депутаты, бывшие местные головы, госрегистраторы, руководители коммунальных и государственных предприятий, служащие ГП "Леса Украины".

Общие убытки государству превышают 468 миллионов гривен, еще 176 тысяч гривен составляет неправомерная выгода.

Кому объявлены подозрения

Злоупотребление властью и служебным положением:

одному из руководителей Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция", который безосновательно начислял премии себе и подчиненным работникам, чем нанес ущерб в 5 миллионов 200 тысяч гривен;

начальнику управления исполнительного комитета Броварского городского совета Киевской области и директору частной компании, которые подделывали отчеты о стоимости земельных участков при их продаже. Сумма убытков составляет 1 миллион 500 тысяч гривен;

директору государственного предприятия Института Национальной академии аграрных наук Украины - за злоупотребления при отчуждении служебной квартиры. Убытки превышают 1 миллион гривен;

директору, главному бухгалтеру, заведующему инсультного отделения и медицинскому директору одной из больниц Обуховского района Киевской области, которые в ежемесячных отчетах указывали ложные данные о предоставлении медицинских услуг по программе Национальной службы здоровья Украины, которых фактически не было. Государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 6 миллионов 200 тысяч гривен;

заместителю начальника Гостомельской поселковой военной администрации Бучанского района Киевской области, начальнику отдела этой же администрации, бывшему начальнику отдела Гостомельской поселковой военной администрации, члену комиссии и эксперту — из-за незаконного согласования компенсации за якобы разрушенное жилье, которое оказалось нежилым помещением. Сумма ущерба составляет более 7 миллионов 800 тысяч гривен;

главному бухгалтеру государственного учреждения, который во время закупок нанес ущерб в более чем 2 миллиона 200 тысяч гривен;

главному врачу, который на момент преступления занимал должность заместителя главного врача государственного учреждения, — за организацию победы "нужной" компании в тендере на поставку фармацевтической продукции по завышенным ценам. Убытки превышают 1 дин миллион 200 тысяч гривен;

государственному кадастровому регистратору Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, который незаконно изменил координаты границ земельных участков, чем нанес ущерб на более 1 миллион 100 тысяч гривен;

бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, который внес ложные сведения в акты выполненных работ по строительству пожарного депо. Сумма ущерба составляет более 3 миллионов 600 тысяч гривен.

Работники прокуратуры объявляют подозрение. Фото: Офис генпрокурора

Махинации с укрытиями и питанием в школах:

директор лицея Белоцерковского городского совета Киевской области подписал акты приемки укрытия гражданской защиты ненадлежащего качества, чем нанес ущерб на более 5 миллионов 100 тысяч гривен;

депутат Белоцерковского городского совета Киевской области, который одновременно является директором коммунального лицея-гимназии, аналогично принял укрытие ненадлежащего качества, нанеся ущерб более чем на 5 миллионов гривен;

главный специалист управления образования и науки Белоцерковского городского совета Киевской области согласовал закупку укрытия с нарушениями, чем нанес ущерб в размере 4 миллионов гривен;

руководитель подрядной организации незаконно обогатился на средствах, выделенных для укрытия в детском саду, чем нанес ущерб почти 500 тысяч гривен;

депутат Белоцерковского городского совета Киевской области, который занимает должность начальника управления образования этого же совета, и поставщик продуктов питания растратили 2 миллиона гривен бюджета при закупке продуктов для школ, поставив другие товары, чем предусматривалось договором;

секретарь Гатненского сельского совета Фастовского района Киевской области подозревается в пособничестве при завладении 800 тысяч гривен при закупке оборудования для пищеблока лицея по завышенной цене;

директор жилищно-коммунального предприятия Маловильшанского сельского совета Белоцерковского района Киевской области, директор подрядной компании и инженер технического надзора присвоили 2 миллиона 200 тысяч гривен при закупке строительных материалов для системы водоснабжения.

Махинации с землей, имуществом и вред окружающей среде:

бывший сельский голова села Дударков Бориспольского района Киевской области незаконно передал коммунальные земли в частную собственность, чем нанес ущерб на 907 тысяч гривен;

государственный регистратор внес ложные данные в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что позволило незаконно изъять земли рекреационного назначения. Убытки превышают 20 млн 700 тысяч гривен;

физическое лицо завладело земельным участком, использовав поддельный государственный акт. Сумма убытков — 186 миллионов гривен;

бывший депутат Великодимерского поселкового совета Броварского района Киевской области под видом строительства пожарного водоема организовал незаконную добычу супеси в объеме более сорок одной тысячи кубических метров. Сумма убытков — 66 миллионов 500 тысяч гривен;

директор предприятия самовольно занял земельный участок площадью 13,5 гектаров в охранной зоне природного заповедника, чем нанес ущерб на более 13 миллионов гривен;

директор другой компании организовал незаконную вырубку деревьев в Чернобыльском биосферном заповеднике. Сумма убытков — 77 миллионов 500 тысяч гривен;

три человека подделали документы и завладели семью и тремя десятым гектара земель водного фонда в городе Украинка Обуховского района Киевской области. Убытки составляют 50 миллионов 400 тысяч гривен;

инженер Дымерского лесного хозяйства допустил незаконную вырубку 137 сосен, нанеся ущерб на 1 миллион 120 тысяч гривен;

инспектор национального природного парка "Белоозерский" допустил незаконную вырубку дубов, чем нанес ущерб более чем на 4 миллиона гривен.

Взяточничество:

бывший первый заместитель Мироновского городского головы, ныне депутат Обуховского районного совета Киевской области, вместе с тремя сообщниками подозревается в злоупотреблении влиянием и получении более 160 тысяч гривен неправомерной выгоды. Он организовал схему вымогательства денег от подчиненных за начисление премий в размере 250% к должностному окладу. Кроме того, его подозревают в растрате 50 тысяч гривен бюджета на создание туристического видеоролика, который так и не был изготовлен.

Досудебное расследование

Прокуроры подготовили ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

