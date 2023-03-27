На Київщині оголосили перший рівень небезпеки: чого слід очікувати від погоди

Буде дощ з переходом у мокрий сніг

На Київщині синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на 28 березня. Очікується дощ та мокрий сніг.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Чого очікувати у Київській області

Український гідрометеорологічний центр попереджає, що вночі, 28 березня, можливі опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. Вдень — значний мокрий сніг.



На дорогах ожеледиця. Синоптики попереджають про I рівень небезпеки (червоний).



Зазначається, що вітер буде південно-східний з поривами 8-13 м/с, вдень пориви до 17-22 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень зниження до 0-5° тепла.



"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попередили в КМВА.



Також киян закликали дотримуватися простих правил під час несприятливих погодних умов.

"Під час сильного вітру не залишайте вікна відкритими. Перебуваючи на вулиці — тримайтеся якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Також закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути уважними, обережними та дотримуватися необхідної дистанції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик шокував прогнозом погоди на цей тиждень. За словами Ігоря Кібальчича, після тривалого періоду аномального тепла в Україні відбудеться істотна зміна погодних умов. На Україну насуваються циклон з Антарктики, який принесе з собою холодні маси повітря.