В Киевской области объявили первый уровень опасности: чего следует ожидать от погоды
В Киевской области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на 28 марта. Возможен дождь и мокрый снег.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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Чего ждать в Киевской области
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что ночью 28 марта возможны осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Днем — сильный мокрый снег.
На дорогах гололедица. Синоптики предупреждают о I уровне опасности (красный).
Ветер будет юго-восточный с порывами 8-13 м/с, днем порывы до 17-22 м/с.
Температура по области ночью 3-8° тепла, днем понижение до 0-5° тепла.
"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупредили в КМВА.
Также киевлян призвали соблюдать простые правила во время неблагоприятных погодных условий.
"Во время сильного ветра не оставляйте окна открытыми. Находясь на улице, держитесь как можно дальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Также призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и соблюдать необходимую дистанцию", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик шокировал прогноз погоды на эту неделю. По словам Игоря Кибальчича, после продолжительного периода аномального тепла в Украине произойдет существенное изменение погодных условий. На Украину надвигаются циклон из Антарктики, который принесет холодные массы воздуха.