В Киевской области объявили первый уровень опасности: чего следует ожидать от погоды

Будет дождь с переходом в мокрый снег

В Киевской области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на 28 марта. Возможен дождь и мокрый снег.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Чего ждать в Киевской области

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что ночью 28 марта возможны осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Днем — сильный мокрый снег.



На дорогах гололедица. Синоптики предупреждают о I уровне опасности (красный).



Ветер будет юго-восточный с порывами 8-13 м/с, днем порывы до 17-22 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем понижение до 0-5° тепла.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупредили в КМВА.



Также киевлян призвали соблюдать простые правила во время неблагоприятных погодных условий.

"Во время сильного ветра не оставляйте окна открытыми. Находясь на улице, держитесь как можно дальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Также призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и соблюдать необходимую дистанцию", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик шокировал прогноз погоды на эту неделю. По словам Игоря Кибальчича, после продолжительного периода аномального тепла в Украине произойдет существенное изменение погодных условий. На Украину надвигаются циклон из Антарктики, который принесет холодные массы воздуха.