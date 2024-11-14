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На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

14 листопада 2024 00:02
Чекарьова Марія - редактор
Нічна повітряна тривога в Київській області та низці інших областей — яка небезпека
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: dozor.kr.ua
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу зараз, уночі в четвер, 14 листопада, оголосили в чотирьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська та Полтавська області.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Атака БпЛА в ніч проти 14 листопада
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу в ніч проти 14 листопада

Повітряна тривога вночі 14 листопада
Карта повітряних тривог станом на 00:02 14 листопада

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 23:55 13 листопада. Станом на 00:01 14 листопада, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, ударні БпЛА в Сумській і Чернігівській областях летіли в західному напрямку.

Оновлено: Станом на 00:08 14 листопада три БпЛА летять від Бахмача до Ніжина західним курсом у межах Чернігівської області. Ще чотири "Шахеди" перебувають у межах Сумської області (на території від Сум до Конотопа) та летять на захід у напрямку Чернігівської області.

Рух ударних БпЛА вночі 14 листопада
Скриншот повідомлення Telegram-каналу monitor

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області.

Також ми повідомляли, що в Харкові 13 листопада російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Унаслідок цього удару постраждали четверо людей. Трьох із них госпіталізували.

безпілотники Київська область повітряна тривога війна в Україні Шахед

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