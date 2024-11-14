Ночная воздушная тревога в Киевской области и ряде других областей — какая опасность

В Киевской области объявили воздушную тревогу — какая опасность
Воздушную тревогу сейчас, ночью в четверг, 14 ноября, объявили в четырех областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская и Полтавская области.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Что известно о воздушной тревоге в ночь на 14 ноября
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 23:55 13 ноября. По состоянию на 00:01 14 ноября, по информации Воздушных Сил ВС Украины, ударные БпЛА в Сумской и Черниговской областях летели в западном направлении.
Обновлено: По состоянию на 00:08 14 ноября три БпЛА летят от Бахмача к Нежину по западному курсу в пределах Черниговской области. Еще четыре "Шахеда" находятся в пределах Сумской области (на территории от Сум до Конотопа) и летят на запад в направлении Черниговской области.
Напомним, вечером 13 ноября в Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области.
Также мы сообщали, что в Харькове 13 ноября российский беспилотник попал в многоквартирный дом. В результате этого удара пострадали четыре человека. Трех из них госпитализировали.
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