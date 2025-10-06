Погода в Києві та області 7 жовтня — прогноз на завтра

На Київщині пануватиме циклон — прогноз погоди на завтра
Дата публікації: 6 жовтня 2025 21:58
Дівчина з парасолькою. Фото: Freepik
У Києві та області з 7 по 11 жовтня погоду визначатиме південний циклон, через що очікують захмарене небо та теплу погоду, попри дощі. Але завтра істотних опадів не передбачається.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 7 жовтня у Києві та області
За даними синоптиків, вітер буде північно-східний, помірний — 5-10 м/с. Температура повітря в області коливатиметься від +4 до +9 °C уночі та від +11 до +16 °C удень.
У Києві очікується +6…+8 °C уночі та +13…+15 °C удень.
Загалом погода залишатиметься прохолодною, але без істотних опадів.
