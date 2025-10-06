Погода в Киеве и области 7 октября — прогноз на завтра

На Киевщине будет преобладать циклон — прогноз погоды на завтра
В Киеве и области с 7 по 11 октября погоду будет определять южный циклон, из-за чего ожидают заоблачное небо и теплую погоду, несмотря на дожди. Но завтра существенных осадков не предвидится.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на 7 октября в Киеве и области
По данным синоптиков, ветер будет северо-восточный, умеренный — 5-10 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться от +4 до +9 °C ночью и от +11 до +16 °C днем.
В Киеве ожидается +6...+8 °C ночью и +13...+15 °C днем.
В целом погода будет оставаться прохладной, но без существенных осадков.
