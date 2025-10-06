Видео
Главная Киев На Киевщине будет преобладать циклон — прогноз погоды на завтра

На Киевщине будет преобладать циклон — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 21:58
Погода в Киеве и области 7 октября — прогноз на завтра
Девушка с зонтиком. Фото: Freepik

В Киеве и области с 7 по 11 октября погоду будет определять южный циклон, из-за чего ожидают заоблачное небо и теплую погоду, несмотря на дожди. Но завтра существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Прогноз погоды на 7 октября в Киеве и области

По данным синоптиков, ветер будет северо-восточный, умеренный — 5-10 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться от +4 до +9 °C ночью и от +11 до +16 °C днем.

В Киеве ожидается +6...+8 °C ночью и +13...+15 °C днем.
В целом погода будет оставаться прохладной, но без существенных осадков.

Прогноз погоди на 7 жовтня в Києві
Температурные показатели в Киеве и области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики предупредили, где завтра возможен мокрый снег.

А также мы писали о том, какая погода ждет жителей Украины на этой неделе.

погода Киев Киевская область прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
