На Київщині змінили назви 316 вулиць

Люди гуляють вулицями міста. Фото: Новини.LIVE

У Київській області змінено назви 316 вулиць. Вони раніше носили назви-символи імперського минулого.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у середу, 31 липня.

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Перейменування вулиць Київщини

У семи районах області було оновлено назви 316 вулиць відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації. Вулицям повернули їхні історичні назви та присвоїли імена видатних українських вчених, художників і державних діячів. Більшість вулиць тепер носять імена українських воїнів, які загинули, захищаючи українські міста і села.

Змінювати назви вулиць на Київщині розпочали рік тому, після того, як набрав чинності Закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

"Дев’ять місяців тривали робота топонімічних комісій, обговорення та консультації із фахівцями щодо нових назв топонімів. На найбільш чутливі питання реалізації закону роз’яснення надавав Український інститут національної памʼяті", — йдеться в повідомлені.

Київська обласна державна адміністрація, відповідно до закону, внесла зміни у назви топонімів, які не були перейменовані в громадах у встановлені терміни.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Раніше в Одесі перейменували провулки, вулиці, сквери та бульвари, які містили символіку російської імперської політики або були з нею пов'язані. Одним із таких виявився бульвар Жванецького, який тепер названий на честь Військово-Морських сил України.

Також ми писали, що у Харкові перейменують академічний драматичний театр, який названий на честь російського поета Олександра Пушкіна. Містяни вирішили замінити назву на честь українського письменника і драматурга Григорія Квітки-Основʼяненка.