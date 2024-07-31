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В Киевской области переименовали более трехсот улиц

31 июля 2024 22:22
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Киевской области изменили названия 316 улиц
Люди гуляют по улицам города. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Киевской области изменены названия 316 улиц. Они раньше носили названия-символы имперского прошлого.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в среду, 31 июля.

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В семи районах области обновили названия 316 улиц в соответствии с распоряжением Киевской областной государственной администрации. Улицам вернули их исторические названия и присвоили имена выдающихся украинских ученых, художников и государственных деятелей. Большинство улиц теперь носят имена украинских воинов, погибших, защищая украинские города и села.

Менять названия улиц в Киевской области начали год назад, после вступления в силу Закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

"Девять месяцев продолжалась работа топонимических комиссий, обсуждения и консультации со специалистами по новым названиям топонимов. На наиболее чувствительные вопросы реализации закона разъяснения давал Украинский институт национальной памяти", — говорится в сообщении.

Киевская областная государственная администрация, согласно закону, внесла изменения в названия топонимов, которые не были переименованы в громадах в установленные сроки.

Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот
Сообщение Киевской ОВА. Фото: скриншот

Ранее в Одессе переименовали переулки, улицы, скверы и бульвары, содержащие символику российской имперской политики или связанные с ней. Одним из таких оказался бульвар Жванецкого, теперь названный в честь Военно-Морских сил Украины.

Также мы писали, что в Харькове переименуют академический драматический театр, названный в честь русского поэта Александра Пушкина. Горожане решили заменить название в честь украинского писателя и драматурга Григория Квитки-Основьяненко.

закон Украина Киевская область декоммунизация переименования

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