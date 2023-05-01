На Київщині перевірять роботу сирен повітряної тривоги

Система оповіщення постійно вдосконалюється. Фото: Львівська ОВА

1 травня 2023 року з 15:00 до 15:20 за київським часом на Київщині буде проведена контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен. Громадян просять не панікувати і зберігати спокій.

Про це, зокрема, повідомив міський голова Переяслава Вячеслав Саулко.

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"За інформацією наданою Департаментом цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської ОВА, робитимуть це з метою тестування програмного забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Київщини", — йдеться у повідомленні.

Не виключено, що може бути кілька спрацювань сирени. Тому місцеві адміністраціїї просять громадян зберігати спокій.

Система оповіщення в столиці

Столиця також вдосконалює систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Роботу над цим розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії.

За словами мера Києва Віталія Кличка, за зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.

"Нова система може працювати близько тижня без електропостачання — на своєму резервному обладнанні. Відтак, навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно та із застосуванням штучного інтелекту", — зазначив мер Києва.

Нагадаємо, Президентам Чехії Петру Павелу та Словаччини Зузані Чапутовій довелось спуститись в укриття під час повітряної тривоги в Києві. Зустріч продовжилася в підвальному приміщенні.