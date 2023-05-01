В Киевской области проверят работу сирен воздушной тревоги

Система оповещения постоянно совершенствуется. Фото: Львовская ОВА

1 мая с 15:00 до 15:20 по киевскому времени в Киевской области будет проведена контрольная техническая проверка срабатывания действующих электромеханических сирен. Граждан просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Об этом, в частности, сообщил городской голова Переяслава Вячеслав Саулко.

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"По информации, предоставленной Департаментом гражданской защиты, обороны и взаимодействия с правоохранительными органами Киевской ОВА, будут делать это с целью тестирования программного обеспечения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Киевщины", — говорится в сообщении.

Не исключено, что может быть несколько срабатываний сирены. Поэтому местные администрации просят граждан сохранять спокойствие.

Система оповещения в столице

Столица также усовершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Работу над этим начали еще до полномасштабного вторжения России.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, за образец взяты системы, работающие в США, Германии и Польше.

"Новая система может работать около недели без электроснабжения — на своем резервном оборудовании. Следовательно, даже в условиях отключения всех операторов связи эта система будет действовать, ведь будет руководствоваться автономно и с применением искусственного интеллекта", — отметил мэр Киева.

Напомним, Президентам Чехии Петру Павелу и Словакии Зузани Чапутовой пришлось спуститься в укрытие во время воздушной тревоги в Киеве. Встреча продолжилась в подвальном помещении.