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На Київщині п'яний водій на автомобілі влетів у колесовідбійник

30 січня 2023 16:53
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
На Київщині п'яний водій на автомобілі влетів у колесовідбійник
Рівень алкоголю в організмі водія перевищував норму у 9 разів
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У Київській області п'яний водій автомобіля спричинив ДТП. Він не впорався з керування та влетів у колесовідбійник.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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Деталі

У суботу, 28 січня, близько 21:00 на 20 км автодороги Київ — Чоп трапилася автомобільна аварія. На місці пригоди патрульні виявили пошкоджене авто Opel Zafira.

Під час спілкування з водієм та складання схеми автопригоди поліцейські встановили, що водій не впорався з керуванням й здійснив зіткнення з колесовідбійником.

Крім того, патрульні помітили, що водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на стан сп'яніння склав 1.71‰ алкоголю в крові, що перевищує дозволену норму майже у 9 разів.

Правоохоронці склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, днями у центрі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Лютеранській вантажівка протаранила кілька припаркованих авто.

Також нещодавно ми писали, що в Одесі пенсіонерка наїхала на чоловіка з дитиною. 65-річна водійка під час тест-драйву на автомобілі Hyundai не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і наїхала на 33-річного чоловік та хлопчика 4 років.

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