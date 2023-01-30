На Київщині п'яний водій на автомобілі влетів у колесовідбійник

Рівень алкоголю в організмі водія перевищував норму у 9 разів

У Київській області п'яний водій автомобіля спричинив ДТП. Він не впорався з керування та влетів у колесовідбійник.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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У суботу, 28 січня, близько 21:00 на 20 км автодороги Київ — Чоп трапилася автомобільна аварія. На місці пригоди патрульні виявили пошкоджене авто Opel Zafira.

Під час спілкування з водієм та складання схеми автопригоди поліцейські встановили, що водій не впорався з керуванням й здійснив зіткнення з колесовідбійником.

Крім того, патрульні помітили, що водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на стан сп'яніння склав 1.71‰ алкоголю в крові, що перевищує дозволену норму майже у 9 разів.

Правоохоронці склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, днями у центрі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Лютеранській вантажівка протаранила кілька припаркованих авто.

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