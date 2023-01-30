В Киевской области пьяный водитель на автомобиле влетел в колесоотбойник

Уровень алкоголя в организме водителя превышал норму в 9 раз

В Киевской области пьяный водитель автомобиля устроил ДТП. Он не справился с управлением и влетел в колесоотбойник.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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В субботу, 28 января, около 21:00 на 20 км автодороги Киев — Чоп произошла автомобильная авария. На месте происшествия патрульные обнаружили поврежденный автомобиль Opel Zafira.

Во время общения с водителем и составления схемы происшествия полицейские установили, что водитель не справился с управлением и столкнулся с колесоотбойником.

Кроме того, патрульные заметили, что у водителя есть явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения составил 1.71‰ алкоголя в крови, что превышает разрешенную норму почти в 9 раз.

Правоохранители составили на водителя протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, на днях в центре столицы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На улице Лютеранской грузовик протаранил несколько припаркованных авто.

Также недавно мы писали, что в Одессе пенсионерка наехала на мужчину с ребенком. 65-летняя водитель во время тест-драйва на автомобиле Hyundai не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на 33-летнего мужчину и мальчика 4 лет.