В Киевской области пьяный водитель на автомобиле влетел в колесоотбойник
В Киевской области пьяный водитель автомобиля устроил ДТП. Он не справился с управлением и влетел в колесоотбойник.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
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В субботу, 28 января, около 21:00 на 20 км автодороги Киев — Чоп произошла автомобильная авария. На месте происшествия патрульные обнаружили поврежденный автомобиль Opel Zafira.
Во время общения с водителем и составления схемы происшествия полицейские установили, что водитель не справился с управлением и столкнулся с колесоотбойником.
Кроме того, патрульные заметили, что у водителя есть явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения составил 1.71‰ алкоголя в крови, что превышает разрешенную норму почти в 9 раз.
Правоохранители составили на водителя протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.
Напомним, на днях в центре столицы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На улице Лютеранской грузовик протаранил несколько припаркованных авто.
Также недавно мы писали, что в Одессе пенсионерка наехала на мужчину с ребенком. 65-летняя водитель во время тест-драйва на автомобиле Hyundai не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на 33-летнего мужчину и мальчика 4 лет.