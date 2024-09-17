На Київщині відбулася бійка — один із учасників напав на поліцейського

Правоохоронці прибули на місце бійки. Фото: Нацполіція

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом сталася бійка між двома компаніями. Один з учасників напав на поліцейського, після чого було здійснено попереджувальні постріли в повітря.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у вівторок, 17 вересня.

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За даними правоохоронців, 17 вересня до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу одного із ресторанів у селі Софіївська Борщагівка відбувається бійка. Наразі вдалося встановити, що конфлікт стався між двома компаніями відпочивальників.

"На місце події оперативно прибули працівники поліції, які намагалися припинити правопорушення. Однак один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, постраждалі особи відсутні", — йдеться в повідомленні.

Конфлікт було зупинено, на місці продовжують працювати правоохоронці.

"Встановлюються усі учасники події, вирішується питання правової кваліфікації події", — зазначали у поліції.