В Киевской области произошла драка — один из участников напал на полицейского

Правоохранители прибыли на место потасовки. Фото: Нацполиция

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошла потасовка между двумя компаниями. Один из участников напал на полицейского, после чего были произведены предупредительные выстрелы в воздух.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области во вторник, 17 сентября.

Читайте также:

Под Киевом произошла потасовка между двумя компаниями

По данным правоохранителей, 17 сентября в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение о том, что вблизи одного из ресторанов в селе Софиевская Борщаговка происходит драка. Сейчас удалось установить, что конфликт произошел между двумя компаниями отдыхающих.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые пытались прекратить правонарушение. Однако один из участников драки набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, осуществив несколько выстрелов в воздух, пострадавшие лица отсутствуют", — говорится в сообщении.

Конфликт был остановлен, на месте продолжают работать правоохранители.

"Устанавливаются все участники происшествия, решается вопрос правовой квалификации события", — отметили в полиции.