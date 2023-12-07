На Київщині підлітки побили 12-річну товаришку

Бійка між підлітками. Фото ілюстративне: flickr.com

У Рокитному, що на Київщині, між неповнолітніми дівчатами відбулася сварка, яка переросла у бійку. Внаслідок цього 12-річній учасниці нанесли тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Читайте також:

Бійка між неповнолітніми на Київщині

"Між неповнолітніми відбулася сварка, яка переросла у бійку. Внаслідок чого 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень. Подію кваліфіковано як хуліганство", — йдеться у повідомленні.

Напередодні у мережі почали поширювати відео, на якому видно, як підлітки б'ють неповнолітню дівчину. Правоохоронці оперативно встановили кривдниць. Їх разом із батьками запросили до відділу поліції для надання пояснень.

Що стосується потерпілої, вона наразі перебуває у лікарні. Її стан встановлюють медики.

Фрагменти побиття дівчина. Фото: патрульна поліція

Правоохоронці розпочали розслідування

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, внаслідок оприлюднення відео бійки правоохоронці розпочали розслідування.

"Тривають слідчі дії та встановлюються всі особи, причетні до цього інциденту. У рамках кримінального провадження буде надана правова оцінкам діям кожного з учасників конфлікту", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу в СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі. Внаслідок інциденту Дубінський отримав серйозні травми, включаючи множинні забиті місця і можливий перелом ребра, що було підтверджено медичною бригадою, що прибула.

Пізніше поліція провела перевірку щодо ситуації навколо побиття народного депутата Олександра Дубінського. Ця інформація не має підтвердження.