В Киевской области подростки избили 12-летнюю подругу
В Рокитном Киевской области между несовершеннолетними девушками произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 12-летней участнице нанесли телесные повреждения.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Драка между несовершеннолетними в Киевской области
"Между несовершеннолетними произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 12-летней девочке были нанесены телесные повреждения. Событие квалифицировано как хулиганство", — говорится в сообщении.
Накануне в сети начали распространять видео, где видно, как подростки бьют несовершеннолетнюю девушку. Правоохранители оперативно установили обидчиц. Их вместе с родителями пригласили в отдел полиции для дачи объяснений.
Что касается потерпевшей, она находится в больнице. Ее состояние устанавливают медики.
Правоохранители начали расследование
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в связи с обнародованием видео потасовки правоохранители начали расследование.
"Продолжаются следственные действия и устанавливаются все лица, причастные к этому инциденту. В рамках уголовного производства будет предоставлена правовая оценка действиям каждого из участников конфликта", — говорится в сообщении.
Напомним, народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные. В результате инцидента Дубинский получил серьезные травмы, включая множественные ушибы и возможный перелом ребра, что было подтверждено прибывшей медицинской бригадой.
Позже полиция провела проверку относительно ситуации вокруг избиения народного депутата Александра Дубинского. У этой информации нет подтверждения.
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