В Киевской области подростки избили 12-летнюю подругу

Драка между подростками. Фото иллюстративное: flickr.com

В Рокитном Киевской области между несовершеннолетними девушками произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 12-летней участнице нанесли телесные повреждения.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Драка между несовершеннолетними в Киевской области

"Между несовершеннолетними произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 12-летней девочке были нанесены телесные повреждения. Событие квалифицировано как хулиганство", — говорится в сообщении.

Накануне в сети начали распространять видео, где видно, как подростки бьют несовершеннолетнюю девушку. Правоохранители оперативно установили обидчиц. Их вместе с родителями пригласили в отдел полиции для дачи объяснений.

Что касается потерпевшей, она находится в больнице. Ее состояние устанавливают медики.

Фрагменты избиения девушки. Фото: патрульная полиция

Правоохранители начали расследование

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в связи с обнародованием видео потасовки правоохранители начали расследование.

"Продолжаются следственные действия и устанавливаются все лица, причастные к этому инциденту. В рамках уголовного производства будет предоставлена правовая оценка действиям каждого из участников конфликта", — говорится в сообщении.

Напомним, народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные. В результате инцидента Дубинский получил серьезные травмы, включая множественные ушибы и возможный перелом ребра, что было подтверждено прибывшей медицинской бригадой.

Позже полиция провела проверку относительно ситуации вокруг избиения народного депутата Александра Дубинского. У этой информации нет подтверждения.