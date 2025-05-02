На Київщині підліток травмувався через вибух гранати
У четвер, 1 травня, у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району госпіталізували 12-річного хлопця. У нього в руках здетонувала граната.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Хлопчик знайшов дві гранати
"1 травня о 20:26 години до поліції Київщини надійшло повідомлення про вибух у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району", — ідеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 12-річний хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному приміщенні дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини.
Хлопчик дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
Правоохоронці провели обшук за місцем події, під час якого виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2". Зазначені боєприпаси зберігав за місцем проживання батько потерпілого.
41-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 КПКУ.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263, ст. 264 ККУ).
Нагадаємо, що нещодавно у Харкові здетонував саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок детонації підліток отримав поранення.
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