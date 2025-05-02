На Киевщине подросток травмировался из-за взрыва гранаты
В четверг, 1 мая, в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района госпитализировали 12-летнего парня. У него в руках которого сдетонировала граната.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Мальчик нашел две гранаты
"1 мая, в 20:26 часов, в полицию Киевской области поступило сообщение о взрыве в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что 12-летний парень на территории частного домовладения обнаружил в подсобном помещении две гранаты. Из одной из них он выкрутил запал и вынес взрывоопасный предмет на улицу. Во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка.
Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Правоохранители провели обыск по месту происшествия, во время которого обнаружили и изъяли корпуса гранат "РГД-5" и "Ф-1", а также взрыватель к ручным гранатам "УЗРГМ-2". Указанные боеприпасы хранил по месту жительства отец потерпевшего.
41-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПКУ.
Следователи начали досудебное расследование по факту незаконного хранения боеприпасов (ч. 1 ст. 263, ст. 264 УКУ).
Напомним, что недавно в Харькове сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате детонации подросток получил ранения.
Также мы писали, что РФ убила бомбой маму с ребенком на детской площадке в Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!