На Киевщине подросток травмировался из-за взрыва гранаты

Последствия детонации гранаты. Фото: полиция Киева

В четверг, 1 мая, в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района госпитализировали 12-летнего парня. У него в руках которого сдетонировала граната.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Мальчик нашел две гранаты

"1 мая, в 20:26 часов, в полицию Киевской области поступило сообщение о взрыве в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 12-летний парень на территории частного домовладения обнаружил в подсобном помещении две гранаты. Из одной из них он выкрутил запал и вынес взрывоопасный предмет на улицу. Во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка.

Граната, которая сдетонировала. Фото: полиция Киева

Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Правоохранители провели обыск по месту происшествия, во время которого обнаружили и изъяли корпуса гранат "РГД-5" и "Ф-1", а также взрыватель к ручным гранатам "УЗРГМ-2". Указанные боеприпасы хранил по месту жительства отец потерпевшего.

41-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПКУ.

Следователи начали досудебное расследование по факту незаконного хранения боеприпасов (ч. 1 ст. 263, ст. 264 УКУ).

Напомним, что недавно в Харькове сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате детонации подросток получил ранения.

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