Україна
На Київщині побудують житловий квартал для ВПО — підписали меморандум

На Київщині побудують житловий квартал для ВПО — підписали меморандум

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 22:40
Житло для ВПО — на Київщині побудують житловий квартал
Житловий квартал для ВПО. Фото: УНІАН, t.me/OleksiiKuleba. Колаж: Новини.LIVE

У Миронівській громаді на Київщині з'явиться житловий квартал для внутрішньо переміщених осіб. Про запуск пілотного проєкту будівництва підписали меморандум. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Читайте також:

Будівництво житлового кварталу для ВПО

Кулеба розповів, що підписання меморандуму передбачає будівництво до 200 будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. За його словами, головне завдання — інтегрувати людей в громаду, а не тимчасово розмістити їх. 

Будівництво житлового кварталу для ВПО на Київщині
Проєкт кварталу для ВПО. Фото: t.me/OleksiiKuleba
На Київщині побудують житло для ВПО
Житловий квартал для ВПО на Київщині. Фото: t.me/OleksiiKuleba
Будівнитво житла для ВПО на Київщині
Будівництво житла для ВПО на Київщині. Фото: t.me/OleksiiKuleba
Житловий квартал для ВПО на Київщині
Інфраструктура для ВПО на Київщині. Фото: t.me/OleksiiKuleba

"Проєкт реалізуємо у партнерстві держави, області, громади та бізнесу. Фінансування — комбіноване: бюджети різних рівнів, приватні інвестиції та донорська підтримка. Цю модель будемо масштабувати", — зазначив міністр. 

Водночас він наголосив, що паралельно будується квартал на 1000 квартир у Білій Церкві для людей з Маріуполя, стартує проєкт у Гощі для мешканців Бахмута та готується рішення для ВПО у Кам'янському та на Закарпатті.

Олексій Кулеба додав, що загалом у роботі близько 30 таких проєктів у різних громадах — це житло для орієнтовно 40 тисяч людей. 

"Дякую Київській ОВА, Миронівській громаді та Благодійному фонду "МХП-Громаді" за партнерство. Такі рішення формують основу системної житлової політики для ВПО", — підсумував очільник Мінрозвитку.

Допомога ВПО в Україні

 Раніше в Україні оновили умови надання виплат на проживання для ВПО. У 2026 році деяким громадянам треба повторно зверататися за призначеням допомоги. На одну непрацездатну особу в розрахунку на місяць він становитиме становить 2 595 гривень, тому переселенці по-новому отримуватимуть допомогу.

Також депутати домовилися запровадити нові виплати на дітей із сімей ВПО. Рішення запрацювало вже з 1 лютого 2026 року. Вони отримуватимуть по 3000 грн щомісяця. 

житло будівництво бізнес ВПО меморандум
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
