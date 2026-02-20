Житло для ВПО — на Київщині побудують житловий квартал

Житловий квартал для ВПО. Фото: УНІАН, t.me/OleksiiKuleba. Колаж: Новини.LIVE

У Миронівській громаді на Київщині з'явиться житловий квартал для внутрішньо переміщених осіб. Про запуск пілотного проєкту будівництва підписали меморандум.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Реклама

Читайте також:

Будівництво житлового кварталу для ВПО

Кулеба розповів, що підписання меморандуму передбачає будівництво до 200 будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. За його словами, головне завдання — інтегрувати людей в громаду, а не тимчасово розмістити їх.

Проєкт кварталу для ВПО. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Житловий квартал для ВПО на Київщині. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Будівництво житла для ВПО на Київщині. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Інфраструктура для ВПО на Київщині. Фото: t.me/OleksiiKuleba

"Проєкт реалізуємо у партнерстві держави, області, громади та бізнесу. Фінансування — комбіноване: бюджети різних рівнів, приватні інвестиції та донорська підтримка. Цю модель будемо масштабувати", — зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що паралельно будується квартал на 1000 квартир у Білій Церкві для людей з Маріуполя, стартує проєкт у Гощі для мешканців Бахмута та готується рішення для ВПО у Кам'янському та на Закарпатті.

Олексій Кулеба додав, що загалом у роботі близько 30 таких проєктів у різних громадах — це житло для орієнтовно 40 тисяч людей.

"Дякую Київській ОВА, Миронівській громаді та Благодійному фонду "МХП-Громаді" за партнерство. Такі рішення формують основу системної житлової політики для ВПО", — підсумував очільник Мінрозвитку.

Допомога ВПО в Україні

Раніше в Україні оновили умови надання виплат на проживання для ВПО. У 2026 році деяким громадянам треба повторно зверататися за призначеням допомоги. На одну непрацездатну особу в розрахунку на місяць він становитиме становить 2 595 гривень, тому переселенці по-новому отримуватимуть допомогу.

Також депутати домовилися запровадити нові виплати на дітей із сімей ВПО. Рішення запрацювало вже з 1 лютого 2026 року. Вони отримуватимуть по 3000 грн щомісяця.