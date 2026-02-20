Видео
Главная Киев На Киевщине появится жилой квартал для ВПЛ — подробности от Кулебы

На Киевщине появится жилой квартал для ВПЛ — подробности от Кулебы

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 22:40
Жилой квартал для ВПЛ построят в Киевской области — детали
Жилой квартал для ВПЛ. Фото: УНИАН, t.me/OleksiiKuleba. Коллаж: Новини.LIVE

В Киевской области построят жилой квартал, ориентировочно до 200 домов, для внутренне перемещенных лиц. Подписали соответствующий меморандум о запуске пилотного проекта строительства. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр развития громаж и территорий Алексей Кулеба.

Читайте также:

Строительство жилого квартала для ВПЛ

Кулеба рассказал, что подписание меморандума предусматривает строительство до 200 домов с необходимой инфраструктурой и рабочими местами для жителей. По его словам, главная задача — интегрировать людей в общество, а не временно разместить их.

Будівництво житлового кварталу для ВПО на Київщині
Проект квартала для ВПЛ. Фото: t.me/OleksiiKuleba
На Київщині побудують житло для ВПО
Жилой квартал для ВПЛ на Киевщине. Фото: t.me/OleksiiKuleba
Будівнитво житла для ВПО на Київщині
Строительство жилья для ВПЛ на Киевщине. Фото: t.me/OleksiiKuleba
Житловий квартал для ВПО на Київщині
Инфраструктура для ВПЛ на Киевщине. Фото: t.me/OleksiiKuleba

"Проект реализуем в партнерстве государства, области, громады и бизнеса. Финансирование — комбинированное: бюджеты разных уровней, частные инвестиции и донорская поддержка. Эту модель будем масштабировать", — отметил министр.

В то же время он отметил, что параллельно строится квартал на 1000 квартир в Белой Церкви для людей из Мариуполя, стартует проект в Гоще для жителей Бахмута и готовится решение для ВПЛ в Каменском и на Закарпатье.

Алексей Кулеба добавил, что всего в работе около 30 таких проектов в разных громадах — это жилье для ориентировочно 40 тысяч человек.

"Спасибо Киевской ОВА, Мироновской гроиаде и Благотворительному фонду "МХП-Громаде" за партнерство. Такие решения формируют основу системной жилищной политики для ВПЛ", — подытожил глава Минразвития.

Помощь ВПЛ в Украине

Ранее в Украине обновили условия предоставления выплат на проживание для ВПЛ. В 2026 году некоторым гражданам надо повторно обратиться за назначением помощи. На одно нетрудоспособное лицо в расчете на месяц он будет составлять 2 595 гривен, поэтому переселенцы по-новому будут получать помощь.

Также депутаты договорились ввести новые выплаты на детей из семей ВПЛ. Решение заработало уже с 1 февраля 2026 года. Они будут получать по 3000 грн ежемесячно.

жилье строительство бизнес ВПЛ меморандум
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
