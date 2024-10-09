На Київщині хлопець з сокирою напав на поліцію та матір

Поліцейські зі зброєю. Ілюстративне фото: поліції

У Київській області 23-річний хлопець сокирою погрожував матері, а потім напав на правоохоронців. Захищаючись, поліцейський вистрілив у нападника.

Про це повідомили в поліції Київської області у середу, 9 жовтня.

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Напад на поліцейських

Правоохоронці розповіли, що 9 жовтня, поліцейські Броварського управління поліції Київщини прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл в Броварському районі. Там 23-річний хлопець агресивно поводився та погрожував своїй матері сокирою.

"Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців. Працівник поліції попередив про застосування спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, здійснивши постріл вгору. Однак, чоловік не реагував, після чого поліцейський вистрелив в нападника", — йдеться у повідомленні.

Потерпілому негайно викликали швидку допомогу, однак, чоловік помер.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Також призначено службове розслідування щодо дій поліцейських.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, на Одещині чоловік намагався спалити власну дружину. Зараз вона перебуває в опіковому центрі в Одесі у важкому стані.

Також ми писали, що у селі Лопатин Львівської області 4 жовтня виявили тіла застреленого чоловіка та жінки. Підозрюваний у вбивстві втік з місця злочину і його розшукує поліція.