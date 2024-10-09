В Киевской области парень с топором напал на полицию и мать

Полицейские с оружием. Иллюстративное фото: полиции

В Киевской области 23-летний парень топором угрожал матери, а затем напал на правоохранителей. Защищаясь, полицейский выстрелил в нападающего.

Об этом сообщили в полиции Киевской области в среду, 9 октября.

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Нападение на полицейских

Правоохранители рассказали, что 9 октября полицейские Броварского управления полиции Киевщины прибыли по вызову по факту домашнего насилия в одном из сел в Броварском районе. Там 23-летний парень агрессивно вел себя и угрожал своей матери топором.

"Когда полицейские вошли в дом, обидчик бросился с топором на правоохранителей. Работник полиции предупредил о применении спецсредства для отстрела резиновыми пулями, произведя выстрел вверх. Однако мужчина не реагировал, после чего полицейский выстрелил в нападающего", — говорится в сообщении.

Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь, однако мужчина умер.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Также назначено служебное расследование по действиям полицейских.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Одесской области мужчина пытался сжечь собственную жену. Сейчас она находится в ожоговом центре в Одессе в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в селе Лопатин Львовской области 4 октября обнаружили тела застреленных мужчин и женщин. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления и его разыскивает полиция.