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​​​​​​​На Київщині поліція спіймала водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

27 січня 2023 18:41
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Ворзелі мікроавтобус збив велосипедиста і втік
Поліцейські знайшли зловмисника — 47-річного місцевого мешканця — буквально за кілька днів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Бучанському районі водій збив велосипедиста і втік з місця автопригоди. Постраждалий помер у лікарні, а зловмисника знайшли за кілька днів.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Національна поліція Київської області.

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Автотроща у Ворзеля

Кілька днів тому до Бучанського управління поліції зателефонували очевидці автопригоди.

Вони повідомили що у Ворзель мікроавтобус збив велосипедиста і поїхав з місця аварії.

Смерть постраждалого

В автопригоді постраждав 36-річний чоловік.

Його у важкому стані доправили до лікарні, але, попри старання лікарів, від отриманих травм постраждалий помер.

Арешт підозрюваного

Поліція розпочала пошук винуватця трагедії — і уже 26 січня знайшла його.

Зловмисником виявився 47-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, місцевий житель.

Була відкрита кримінальна справа за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Якщо провина підозрюваного буде доведена, йому світить до восьми років позбавлення волі і заборона керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що в Одесі підліток викрав автомобіль і влаштував перегони з поліцією у центральній частині міста. 

Хлопця викрили через порушення правил дорожнього руху. Патрульні намагалися його зупинити, але водій не реагував. Тікаючи від охоронців порядку, він продовжував порушувати ПДР та створювати аварійні ситуації.

Коли патрульні наздогнали втікача, то стало відомо, що за кермом автомобіля перебував 17-річний хлопець. У нього не було без жодних документів на транспортний засіб. Згодом стало відомо, що автомобіль викрали. 

Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Питання того навіщо підлітку знадобилося чуже авто – будуть ще з'ясовувати.

Фото: Поліція Київської області

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