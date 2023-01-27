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В Киевской области полиция поймала водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

27 января 2023 18:41
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Ворзеле микроавтобус сбил велосипедиста и скрылся
Полицейские нашли злоумышленника — 47-летнего местного жителя — буквально через несколько дней
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Бучанском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице, а злоумышленника нашли через несколько дней.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице Национальная полиция Киевской области.

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Автоавария в Ворзеле

Несколько дней назад в Бучанское управление полиции позвонили по телефону очевидцы происшествия.

Они сообщили, что в Ворзеле микроавтобус сбил велосипедиста и уехал с места аварии.

Смерть пострадавшего

В происшествии пострадал 36-летний мужчина.

Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, от полученных травм пострадавший скончался.

Арест подозреваемого

Полиция приступила к поиску виновника трагедии — и уже 26 января нашла его.

Злоумышленником оказался 47-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, местный житель.

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ).

Если вина подозреваемого будет доказана, ему светит до восьми лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, что в Одессе подросток угнал автомобиль и устроил гонку с полицией в центральной части города.

Парня разоблачили из-за нарушения правил дорожного движения. Патрульные пытались остановить его, но водитель не реагировал. Убегая от охранников порядка, он продолжал нарушать ПДД и создавать аварийные ситуации.

Когда патрульные догнали беглеца, стало известно, что за рулем автомобиля находился 17-летний парень. У него не было без документов на транспортное средство. Впоследствии стало известно, что автомобиль был похищен.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вопрос того зачем подростку понадобился чужой автомобиль – будут еще выяснять.

Фото: Полиция Киевской области

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