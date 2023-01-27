В Ворзеле микроавтобус сбил велосипедиста и скрылся

В Киевской области полиция поймала водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
В Бучанском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице, а злоумышленника нашли через несколько дней.
Об этом сообщила на своей Facebook-странице Национальная полиция Киевской области.
-
В порту Одесчины обрабатывается крупнейшее судно с начала 2023 года
-
Если мерзнут ноги: как правильно утеплить обувь зимой
-
Байден сменил руководителя аппарата Белого дома
-
Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи: что в него вошло
-
Познакомились в Instagram: принц Гарри в мемуарах рассказал, написал ли первым Меган Маркл
-
Работа для украинцев за границей: какие предложения и сколько готовы платить в Европе
-
Голкипер сборной Украины будет играть за испанский клуб: на трансфере настаивает жена футболиста
-
Последствия ущерба и восстановление: делегация Конгресса США прибыла в Одессу
-
Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф, — Зеленский
-
В мудрости — сила: интересные факты об одесском Доме с совой
Автоавария в Ворзеле
Несколько дней назад в Бучанское управление полиции позвонили по телефону очевидцы происшествия.
Они сообщили, что в Ворзеле микроавтобус сбил велосипедиста и уехал с места аварии.
Смерть пострадавшего
В происшествии пострадал 36-летний мужчина.
Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, но, несмотря на старания врачей, от полученных травм пострадавший скончался.
Арест подозреваемого
Полиция приступила к поиску виновника трагедии — и уже 26 января нашла его.
Злоумышленником оказался 47-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, местный житель.
Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ).
Если вина подозреваемого будет доказана, ему светит до восьми лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, что в Одессе подросток угнал автомобиль и устроил гонку с полицией в центральной части города.
Парня разоблачили из-за нарушения правил дорожного движения. Патрульные пытались остановить его, но водитель не реагировал. Убегая от охранников порядка, он продолжал нарушать ПДД и создавать аварийные ситуации.
Когда патрульные догнали беглеца, стало известно, что за рулем автомобиля находился 17-летний парень. У него не было без документов на транспортное средство. Впоследствии стало известно, что автомобиль был похищен.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вопрос того зачем подростку понадобился чужой автомобиль – будут еще выяснять.
Фото: Полиция Киевской области