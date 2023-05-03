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На Київщині поліція забрала із приватного розплідника бійцівських собак, які покусали двох людей

3 травня 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Київщині поліція забрала із приватного розплідника бійцівських собак, які покусали двох людей
Один із вихованців скандального приватного розплідника. Фото: Facebook-сторінка Big invincible Star
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Поліція провела обшук у селі, де собаки з приватного розплідника покусали людей. Внаслідок обшуку сім собак породи кане-корсо були вилучені і відправлені на перетримку до ветклініки.

Про це повідомила поліція Київської області.

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Напад на людей

У селі Михайлівка-Рубежівка Київської області вихованці приватного собачого розплідника Big invincible Star, собаки бійцівських порід, часто розгулювали вулицями без намордників і нагляду.

Одного разу собаки напали на жінку з дитиною. 

Внаслідок нападу люди отримали численні рани тулуба та кінцівок.

Обшук і вилучення

Поліція провела обшук за адресою розташування приватного розплідника.

Під час обшуку були вилучені сім собак породи кане-корсо.

Їх передали на перетримку до ветеринарної клініки, запевнили правоохоронці.

Нагадаємо, кілька днів тому Пустомитівський суд Львівської області постановив конфіскувати у власника собаку породи німецька вівчарка. Окрім того, чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу за напад на перехожу. 

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