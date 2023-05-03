На Київщині поліція забрала із приватного розплідника бійцівських собак, які покусали двох людей
Поліція провела обшук у селі, де собаки з приватного розплідника покусали людей. Внаслідок обшуку сім собак породи кане-корсо були вилучені і відправлені на перетримку до ветклініки.
Про це повідомила поліція Київської області.
Напад на людей
У селі Михайлівка-Рубежівка Київської області вихованці приватного собачого розплідника Big invincible Star, собаки бійцівських порід, часто розгулювали вулицями без намордників і нагляду.
Одного разу собаки напали на жінку з дитиною.
Внаслідок нападу люди отримали численні рани тулуба та кінцівок.
Обшук і вилучення
Поліція провела обшук за адресою розташування приватного розплідника.
Під час обшуку були вилучені сім собак породи кане-корсо.
Їх передали на перетримку до ветеринарної клініки, запевнили правоохоронці.
Нагадаємо, кілька днів тому Пустомитівський суд Львівської області постановив конфіскувати у власника собаку породи німецька вівчарка. Окрім того, чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу за напад на перехожу.