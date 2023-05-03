В Киевской области полиция забрала из питомника бойцовских собак, которые искусали двух человек
Полиция провела обыск в деревне, где собаки из частного питомника покусали людей. В результате обыска семь собак породы кане-корсо были изъяты и отправлены на передержку в ветклинику.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Нападение на людей
В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области питомцы частного собачьего питомника Big invincible Star, собаки бойцовских пород, часто разгуливали по улицам без намордников и присмотра.
Однажды собаки напали на женщину с ребенком.
В результате нападения люди получили многочисленные раны туловища и конечностей.
Обыск и изъятие
Полиция провела обыск по адресу расположения частного питомника.
В ходе обыска были изъяты семь собак породы кане-корсо.
Их передали на передержку в ветеринарную клинику, заверили правоохранители.
Напомним, несколько дней назад Пустомытовский суд Львовской области постановил конфисковать у владельца собаку породы немецкая овчарка. Кроме того, мужчина должен оплатить 3,4 тыс. грн штрафа за нападение на прохожую.