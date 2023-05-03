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В Киевской области полиция забрала из питомника бойцовских собак, которые искусали двух человек

3 мая 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киевской области полиция забрала из питомника бойцовских собак, которые искусали двух человек
Один из воспитанников скандального частного питомника. Фото: Facebook-страница Big invincible Star
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Полиция провела обыск в деревне, где собаки из частного питомника покусали людей. В результате обыска семь собак породы кане-корсо были изъяты и отправлены на передержку в ветклинику.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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Нападение на людей

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области питомцы частного собачьего питомника Big invincible Star, собаки бойцовских пород, часто разгуливали по улицам без намордников и присмотра.

Однажды собаки напали на женщину с ребенком.

В результате нападения люди получили многочисленные раны туловища и конечностей.

Обыск и изъятие

Полиция провела обыск по адресу расположения частного питомника.

В ходе обыска были изъяты семь собак породы кане-корсо.

Их передали на передержку в ветеринарную клинику, заверили правоохранители.

Напомним, несколько дней назад Пустомытовский суд Львовской области постановил конфисковать у владельца собаку породы немецкая овчарка. Кроме того, мужчина должен оплатить 3,4 тыс. грн штрафа за нападение на прохожую.

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