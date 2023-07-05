На Київщині поліція зафіксувала понад 12 тисяч воєнних злочинів РФ. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області задокументовано більше 12 тисяч воєнних злочинів Росії. Більшість з них — це порушення законів та звичаїв ведення війни.

Про це заявив очільник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Понад 12 тисяч злочинів РФ на Київщині

"Сьогодні можу сказати, що по території Київської області задокументовано більше 12 тисяч воєнних злочинів. Переважна більшість — це порушення законів введення війни. Тобто стаття 438 КК України. Більшість з тих кримінальних проваджень передані слідчим Слцжби безпеки України. Можу сказати, що поліцейськими підрозділами Київської області оголошено 30 підозр солдатам армії РФ, особи яких встановлені і які перебували на нашій території і чинили злочини відносно українських громадян", — сказав Нєбитов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Організація Обʼєднаних Націй оприлюднила новий звіт щодо терористичних звірств російських військових. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгення РФ стратила 77 цивільних осіб під час увʼязнення та насильно затримала 864 українців.