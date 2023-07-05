В Киевской области полиция зафиксировала более 12 тысяч военных преступлений РФ. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области задокументировано более 12 тысяч военных преступлений России. Большинство из них – это нарушение законов и обычаев ведения войны.

Об этом заявил глава главного управления полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона.

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"Сегодня могу сказать, что по территории Киевской области задокументировано более 12 тысяч военных преступлений. Подавляющее большинство — это нарушение законов введения войны. То есть статья 438 УК Украины. области объявлено 30 подозрений солдатам армии РФ, личности которых установлены и находились на нашей территории и совершали преступления в отношении украинских граждан", — сказал Небытов.

Напомним, ранее мы писали, что Организация Объединенных Наций обнародовала новый отчет по террористическим зверствам российских военных. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ казнила 77 гражданских лиц во время заключения и насильственно задержала 864 украинца.