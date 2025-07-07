На Київщині посадовець за гроші знімав з військового обліку

Затримання посадовця, який за гроші знімав чоловіків з військового обліку. Фото: Нацполіція

На Київщині правоохоронці викрили директора комунального закладу, який брав хабарі за зняття з військового обліку. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Поліції Київщини у понеділок, 7 липня.

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На Київщині посадовець брав хабарі за зняття з військового обліку.

Правоохоронці встановили, що 47-річний посадовець одного з комунальних закладів Київщини, з метою прикриття протиправної діяльності, використовував посередників.

Він пропонував неправомірні дії щодо визнання непридатності до військової служби також молодим чоловікам, яким найближчим часом мало виповнитися 25 років. У разі несплати коштів посадовець погрожував мобілізацією одразу після досягнення ними призовного віку.

Під час обшуку службового кабінету чоловіка правоохоронці вилучили медичні документи, що використовувалися для оформлення фіктивної інвалідності, техніку та гроші.

Поліціянти проводять обшук службового кабінету посадовця. Фото: Нацполіція

Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших учасників корупційної схеми, зокрема членів військово-лікарської комісії.

Чоловіка затримали після передачі коштів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини повідомили фігуранту про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, що нещодавно працівники Державного бюро розслідувань викрили у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації.

Раніше ми іфнормували, що мешканець Миколаєва запропонував військовозобов'язаному чоловіку за гроші працевлаштувати його до СБУ.