На Киевщине чиновник за деньги снимал с воинского учета за деньги

Задержание чиновника, который за деньги снимал мужчин с воинского учета. Фото: Нацполиция

На Киевщине правоохранители разоблачили директора коммунального учреждения, который брал взятки за снятие с воинского учета. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киевской области в понедельник, 7 июля.

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На Киевщине чиновник брал взятки за снятие с воинского учета.

Правоохранители установили, что 47-летний чиновник одного из коммунальных учреждений Киевщины, с целью прикрытия противоправной деятельности, использовал посредников.

Он предлагал неправомерные действия по признанию непригодности к военной службе также молодым мужчинам, которым в ближайшее время должно было исполниться 25 лет. В случае неуплаты средств чиновник угрожал мобилизацией сразу после достижения ими призывного возраста.

Во время обыска служебного кабинета мужчины правоохранители изъяли медицинские документы, которые использовались для оформления фиктивной инвалидности, технику и деньги.

Полицейские проводят обыск служебного кабинета чиновника. Фото: Нацполиция

Сейчас правоохранители устанавливают причастность других участников коррупционной схемы, в частности членов военно-врачебной комиссии.

Мужчину задержали после передачи средств в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи следственного управления полиции Киевщины сообщили фигуранту о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, что недавно работники Государственного бюро расследований разоблачили в Запорожье масштабную схему уклонения от мобилизации.

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