На Киевщине чиновник за деньги снимал с воинского учета за деньги

На Киевщине чиновник оформлял фиктивную инвалидность — детали
На Киевщине правоохранители разоблачили директора коммунального учреждения, который брал взятки за снятие с воинского учета. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киевской области в понедельник, 7 июля.
Чиновник снимал людей с воинского учета за деньги
На Киевщине чиновник брал взятки за снятие с воинского учета.
Правоохранители установили, что 47-летний чиновник одного из коммунальных учреждений Киевщины, с целью прикрытия противоправной деятельности, использовал посредников.
Он предлагал неправомерные действия по признанию непригодности к военной службе также молодым мужчинам, которым в ближайшее время должно было исполниться 25 лет. В случае неуплаты средств чиновник угрожал мобилизацией сразу после достижения ими призывного возраста.
Во время обыска служебного кабинета мужчины правоохранители изъяли медицинские документы, которые использовались для оформления фиктивной инвалидности, технику и деньги.
Сейчас правоохранители устанавливают причастность других участников коррупционной схемы, в частности членов военно-врачебной комиссии.
Мужчину задержали после передачи средств в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи следственного управления полиции Киевщины сообщили фигуранту о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Напомним, что недавно работники Государственного бюро расследований разоблачили в Запорожье масштабную схему уклонения от мобилизации.
Ранее мы сообщали, что житель Николаева предложил военнообязанному мужчине за деньги трудоустроить его в СБУ.
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