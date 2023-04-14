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На Київщині — повінь: Нєбитов повідомив про підтоплення переправи до Іванкова

14 квітня 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Київщині — повінь: Нєбитов повідомив про підтоплення переправи до Іванкова
Повінь в Київській області. Фото: Telegram Андрія Нєбитова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області. У селищі Іванків затопило тимчасову переправу.

Про це повідомив очільник Нацполіції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

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Підтоплена переправа

Через руйнування дамби місцевого ставка у Іванкові підтоплена тимчасова переправа.

Також затопило частину приватних обійсть у самому селищі.

Підтоплена переправа у Іванкові
Підтоплена переправа в Іванкові
Фото: Telegram Нєбитова
У Іванкові затопило переправу
В Іванкові затопило переправу
Фото: Telegram Нєбитова

Як потрапити до Іванкова

Об’їзд до цього селища міського типу зараз здійснюється через село Кухарі.

"Закликаємо громадян бути обережними. Поліція забезпечує правопорядок та допомагає громадянам подолати наслідки стихійного лиха", — наголосив очільник Нацполіції Київської області.

Затоплення Іванкова
Затоплення Іванкова
Фото: Telegram Нєбитова

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що через сильні дощі, що тривали понад тиждень, в селищі Іванків, що на Київщині, розмило дамбу місцевого ставка.

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