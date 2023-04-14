Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киевской области — наводнение: Небытов сообщил о подтоплении переправы в Иванков arrow

В Киевской области — наводнение: Небытов сообщил о подтоплении переправы в Иванков

14 апреля 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киевской области — наводнение: Небытов сообщил о подтоплении переправы в Иванков
Наводнение в Киевской области. Фото: Telegram Андрея Небытова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Длительные осадки повлекли за собой наводнение в части Киевской области. В поселке Иванков затопило временную переправу.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области генерал Андрей Небытов.

Читайте также:

Подтопленная переправа

Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа.

Также затопило часть частных усадеб в самом поселке.

Подтопленная переправа в Иванкове
Подтопленная переправа в Иванкове
Фото: Telegram Небытова
В Иванкове затопило переправу
В Иванкове затопило переправу
Фото: Telegram Небытова

Как попасть в Иванков

Объезд в этот поселок городского типа сейчас осуществляется через село Кухари.

"Призываем граждан соблюдать осторожность. Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия", — подчеркнул глава Нацполиции Киевской области.

Затопление Иванкова
Затопление Иванкова
Фото: Telegram Небитова

Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что из-за сильных дождей, продолжавшихся более недели, в поселке Иванков на Киевщине размыло дамбу местного пруда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB