В Киевской области — наводнение: Небытов сообщил о подтоплении переправы в Иванков

Наводнение в Киевской области. Фото: Telegram Андрея Небытова

Длительные осадки повлекли за собой наводнение в части Киевской области. В поселке Иванков затопило временную переправу.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области генерал Андрей Небытов.

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Подтопленная переправа

Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа.

Также затопило часть частных усадеб в самом поселке.

Подтопленная переправа в Иванкове

Фото: Telegram Небытова

В Иванкове затопило переправу

Фото: Telegram Небытова

Как попасть в Иванков

Объезд в этот поселок городского типа сейчас осуществляется через село Кухари.

"Призываем граждан соблюдать осторожность. Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия", — подчеркнул глава Нацполиции Киевской области.

Затопление Иванкова

Фото: Telegram Небитова

Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что из-за сильных дождей, продолжавшихся более недели, в поселке Иванков на Киевщине размыло дамбу местного пруда.