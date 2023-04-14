В Киевской области — наводнение: Небытов сообщил о подтоплении переправы в Иванков
Длительные осадки повлекли за собой наводнение в части Киевской области. В поселке Иванков затопило временную переправу.
Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области генерал Андрей Небытов.
Подтопленная переправа
Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа.
Также затопило часть частных усадеб в самом поселке.
Как попасть в Иванков
Объезд в этот поселок городского типа сейчас осуществляется через село Кухари.
"Призываем граждан соблюдать осторожность. Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия", — подчеркнул глава Нацполиции Киевской области.
Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что из-за сильных дождей, продолжавшихся более недели, в поселке Иванков на Киевщине размыло дамбу местного пруда.