На Київщині поїзд наїхав на 50-річного чоловіка

Місце, де поїзд наїхав на чоловіка. Фото: Нацполіція

Карина Приходько Редактор

На Київщині правоохоронці розслідують обставини смертельного травмування чоловіка на залізниці. Трагедія сталася поблизу села Трипілля Обухівського району.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Київщини.

Наїзд поїзда на чоловіка

За інформацією поліції, повідомлення про травмування людини надійшло від чергового залізничної станції. Попередньо встановлено, що вантажний потяг, який прямував за маршрутом Миронівка — Київ, здійснив наїзд на 50-річного чоловіка. Він рухався вздовж залізничної колії.

Після зіткнення чоловік самостійно залишив місце події. Згодом правоохоронці виявили його неподалік мосту біля залізничних колій та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Попри зусилля лікарів, врятувати потерпілого не вдалося — він помер у медичному закладі від отриманих травм.

За фактом події слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

"Поліція Київщини нагадує: залізничний транспорт — зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 22 липня в Оболонському районі Києва трапилася стрілянина в супермаркеті. П'яний чоловік відкрив вогонь по охоронцю.

А 11 липня у центрі Білої Церкви внаслідок стрілянини постраждав 18-річний хлопець. Правоохоронці розпочали перевірку обставин інциденту та встановлюють особу нападника, а також мотиви його дій.