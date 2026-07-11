Стрілянина у Білій Церкві 11 липня: поранено 18-річного хлопця, поліція шукає стрільця

Поліцейський. Фото ілюстративне: Нацполіція

У центрі Білої Церкви ввечері 11 липня сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 18-річний хлопець. Правоохоронці вже розпочали перевірку та встановлюють особу нападника.

Про це повідомила поліція Київщини, передає Новини.LIVE.

Деталі інциденту у Білій Церкві

За попередніми даними, близько 19:38 до поліції звернувся неповнолітній, який повідомив, що на вулиці Ярослава Мудрого невідомий здійснив постріл із пневматичної зброї та поранив юнака.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні інспектори та патрульні поліцейські. Наразі правоохоронці встановлюють особу стрільця та всі обставини події. Після завершення першочергових слідчих дій інциденту нададуть відповідну правову кваліфікацію.

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