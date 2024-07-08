Ракетна атака 8 липня — на Київщині працює ППО

На Київщині працює ППО — що відомо
У Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Повідомляється про вибух.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
На Київщині працює ППО
Мешканців Києва та області закликають перебувати в укриттях. В околицях Києва працюють сили ППО.
В ОВА закликали українців дотримуватися інформаційної тиші. Не можна знімати та викладати в мережу дії сил ППО та їх місцерозташування.
Згодом роботу ППО підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
В Україні оголошено чергову повітряну тривогу. Це пов'язано з пусками КАБів на Харківщині та балістичною загрозою на півдні країни.
Нагадаємо, що вибухи лунали в Харкові та Дніпропетровській області.
Крім того, російські загарбники вдарили ракетою по передмістю Сум після 23:00 у неділю, 7 липня.
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