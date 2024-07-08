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На Київщині працює ППО — що відомо

8 липня 2024 10:21
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Ракетна атака 8 липня — на Київщині працює ППО
Розрахунок системи ППО. Фото ілюстративне: Новини Донбаса
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Повідомляється про вибух.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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Повідомлення Київської ОВА про роботу ППО. Фото: скриншот

На Київщині працює ППО

Мешканців Києва та області закликають перебувати в укриттях. В околицях Києва працюють сили ППО.

В ОВА закликали українців дотримуватися інформаційної тиші. Не можна знімати та викладати в мережу дії сил ППО та їх місцерозташування.

Згодом роботу ППО підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

віталій кличко
Під Києвом працює ППО. Фото: скриншот

В Україні оголошено чергову повітряну тривогу. Це пов'язано з пусками КАБів на Харківщині та балістичною загрозою на півдні країни.

Нагадаємо, що вибухи лунали в Харкові та Дніпропетровській області.

Крім того, російські загарбники вдарили ракетою по передмістю Сум після 23:00 у неділю, 7 липня.

Київ ППО

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