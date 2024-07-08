Ракетна атака 8 липня — на Київщині працює ППО

В Киевской области работает ПВО — что известно
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны. Сообщается о взрыве.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
В Киевской области работает ПВО
Жителей Киева и области призывают находиться в укрытиях. В окрестностях Киева работают силы ПВО.
В ОВА призвали украинцев соблюдать информационную тишину. Нельзя снимать и выкладывать в сеть действия сил ПВО и их месторасположение.
Впоследствии работу ПВО подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
В Украине объявлена очередная воздушная тревога . Это связано с пусками КАБ на Харьковщине и баллистической угрозой на юге страны.
Напомним, что взрывы раздавались в Харькове и Днепропетровской области.
Кроме того, российские захватчики ударили ракетой по пригороду Сум после 23:00 в воскресенье, 7 июля.
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