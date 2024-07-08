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В Киевской области работает ПВО — что известно

8 июля 2024 10:21
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Ракетна атака 8 липня — на Київщині працює ППО
Расчет системы ПВО. Фото иллюстративное: Новости Донбасса
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны. Сообщается о взрыве.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Сообщения Киевской ОВА о работе ПВО. Фото: скриншот

В Киевской области работает ПВО

Жителей Киева и области призывают находиться в укрытиях. В окрестностях Киева работают силы ПВО.

В ОВА призвали украинцев соблюдать информационную тишину. Нельзя снимать и выкладывать в сеть действия сил ПВО и их месторасположение.

Впоследствии работу ПВО подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

приветствующий кличко
Под Киевом работает ПВО. Фото: скриншот

В Украине объявлена очередная воздушная тревога . Это связано с пусками КАБ на Харьковщине и баллистической угрозой на юге страны.

Напомним, что взрывы раздавались в Харькове и Днепропетровской области.

Кроме того, российские захватчики ударили ракетой по пригороду Сум после 23:00 в воскресенье, 7 июля.

Киев ПВО

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