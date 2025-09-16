Відео
Україна
На Київщині працівники супермаркету задушили кота — деталі

На Київщині працівники супермаркету задушили кота — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 14:35
На Київщині працівники "Фора" задушили кота
Кіт у магазині. Ілюстративне фото: Freepik

В Ірпені Київської області працівники одного із відомих супермаркетів "Фора" задушили безпритульного кота. Наразі правоохоронці взяли справу під контроль — тривають слідчі дії.

Про це інформує Київська обласна прокуратура у Telegram.

Читайте також:

Працівники супермаркету вбили кота — як їх покарають

За інформацією громадської організації "Центр захисту тварин", в Ірпені Київської області співробітники супермаркету "Фора" на вулиці Центральній, 29, задушили безпритульного кота, який гуляв біля рампи магазину.

Як розповідають зоозахисники, інцидент стався 20 серпня 2025 року. Керівниця магазином Леся Лохвицька (наразі звільнена) власноруч задушила тварину. Їй допомагала сортувальниця Світлана Федоренко, а ще двоє працівників, Назар Дзюба та Дмитро Швап, просто спостерігали за злочином. Організація вже подала заяви до поліції — наразі триває розслідування.

Фора вбивство кота
Скриншот повідомлення ГО "Центр захисту тварин"/Facebook

На цей інцидент відреагував й народний депутат України Антон Яценко. Він повідомив, що кіт був задушений фуфайкою.

Депутат звернувся до Національної поліції України із заявою про злочин і закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Фора".

Фора вбивство кота
Скриншот повідомлення нардепа/Facebook
Фора вбивство кота
Скриншот повідомлення нардепа/Facebook

Реакція прокуратури на вбивство кота працівниками супермаркету

"Прокуратура перевіряє факт жорстокого поводження з твариною в Ірпені. Бучанська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з твариною, яке сталося на території супермаркету в місті Ірпінь", — йдеться у повідомленні прокуратури.

А також зазначається, що за даними перевірки, до вчинення правопорушення можуть бути причетні працівники закладу. Слідчими відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту та причетних осіб.

За дорученням прокурорів Бучанської окружної прокуратури, підрозділи поліції проведуть профілактичні заходи та роз’яснювальну роботу з метою недопущення випадків жорстокого поводження з тваринами у майбутньому.

Фора вбивство кота
Скриншот повідомлення прокуратури/Telegram

Реакція "Фори" на вбивство кота

Пресслужба мережі супермаркетів "Фора" відреагувала на те, що їхні співробітники задушили безпритульного кота в Ірпені.

"Ми дізналися зі звернень наших гостей на гарячу лінію та в соцмережах про ймовірну загибель кота в магазині й можливу причетність до цього керуючої торгової точки. 

Ця новина нас дуже засмутила й занепокоїла. Ми провели внутрішню перевірку і вжили можливих заходів у межах своїх повноважень. Трудові відносини з керуючою магазином розірвано", — йдеться у заяві "Фора". 

А також зазначається, що компанія розуміє та розділяє бажання суспільства отримати чіткі відповіді та справедливу реакцію.

"Проте ми зобов’язані діяти виключно в межах закону, адже не маємо повноважень самостійно встановлювати вину чи висувати звинувачення. Нам відомо, що за цим фактом подано заяву до поліції.

Тож остаточну правову оцінку інциденту та подальше з’ясування обставин, зокрема щодо можливої причетності інших осіб, можуть надати лише компетентні державні органи. Ми відкриті до співпраці й надамо всю необхідну інформацію для розслідування", — наголосили в компанії.

Фора вбивство кота
Скриншот повідомлення пресслужби "Фора"/ Facebook

Нагадаємо, що в Одесі зоозахисники обурені умовами утримання єнота, в якого відмовили задні лапи, в контактному зоопарку "Біопарк".

Раніше зоозахисники дали низку порад щодо того, як врятувати безпритульних тварин.

вбивство тварини Київська область коти бездомні тварини
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
