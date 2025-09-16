На Киевщине работники "Фора" задушили кота

Кот в магазине. Иллюстративное фото: Freepik

В Ирпене Киевской области работники одного из известных супермаркетов "Фора" задушили бездомного кота. Сейчас правоохранители взяли дело под контроль — продолжаются следственные действия.

Об этом информирует Киевская областная прокуратура в Telegram.

Работники супермаркета убили кота — как их накажут

По информации общественной организации "Центр защиты животных", в Ирпене Киевской области сотрудники супермаркета "Фора" на улице Центральной, 29 задушили бездомного кота, который гулял возле рампы магазина.

Как рассказывают зоозащитники, инцидент произошел 20 августа 2025 года. Руководитель магазином Леся Лохвицкая (сейчас уволена) собственноручно задушила животное. Ей помогала сортировщица Светлана Федоренко, а еще двое работников, Назар Дзюба и Дмитрий Швап, просто наблюдали за преступлением. Организация уже подала заявления в полицию — сейчас идет расследование.

Скриншот сообщения ОО "Центр защиты животных"/Facebook

На этот инцидент отреагировал и народный депутат Украины Антон Яценко. Он сообщил, что кот был задушен фуфайкой.

Депутат обратился в Национальную полицию Украины с заявлением о преступлении и призвал бойкотировать сеть супермаркетов "Фора".

Скриншот сообщения нардепа/Facebook

Скриншот сообщения нардепа/Facebook

Реакция прокуратуры на убийство кота работниками супермаркета

"Прокуратура проверяет факт жестокого обращения с животным в Ирпене. Бучанская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животным, которое произошло на территории супермаркета в городе Ирпень", — говорится в сообщении прокуратуры.

А также отмечается, что по данным проверки, к совершению правонарушения могут быть причастны работники заведения. Следователями отдела полиции № 2 Бучанского районного управления полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 299 УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и причастных лиц.

По поручению прокуроров Бучанской окружной прокуратуры, подразделения полиции проведут профилактические мероприятия и разъяснительную работу с целью недопущения случаев жестокого обращения с животными в будущем.

Скриншот сообщения прокуратуры/Telegram

Реакция "Форы" на убийство кота

Пресс-служба сети супермаркетов "Фора" отреагировала на то, что их сотрудники задушили бездомного кота в Ирпене.

"Мы узнали из обращений наших гостей на горячую линию и в соцсетях о вероятной гибели кота в магазине и возможной причастности к этому управляющей торговой точки.

Эта новость нас очень расстроила и обеспокоила. Мы провели внутреннюю проверку и приняли возможные меры в рамках своих полномочий. Трудовые отношения с управляющей магазином разорваны", — говорится в заявлении "Фора".

А также отмечается, что компания понимает и разделяет желание общества получить четкие ответы и справедливую реакцию.

"Однако мы обязаны действовать исключительно в рамках закона, ведь не имеем полномочий самостоятельно устанавливать вину или выдвигать обвинения. Нам известно, что по данному факту подано заявление в полицию.

Поэтому окончательную правовую оценку инцидента и дальнейшее выяснение обстоятельств, в частности относительно возможной причастности других лиц, могут предоставить только компетентные государственные органы. Мы открыты к сотрудничеству и предоставим всю необходимую информацию для расследования", — отметили в компании.

Скриншот сообщения пресс-службы "Фора"/ Facebook

