На Київщині 1 березня очікується підтоплення

Підтоплення у Києві. Ілюстративне фото: Апостроф

У Київській області в п'ятницю, 1 березня, синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Небезпечні гідрологічні явища на Київщині 1 березня

Так, протягом 1-5 березня на пригирловій ділянці Прип'яті буде продовжуватися поступове підвищення рівнів води з подальшим затопленням заплави на Київщині. Оголошено перший рівень небезпеки.

Водночас внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води.

Через це ймовірні короткочасні досягнення відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко зробила прогноз погоди в Україні в перший день весни. За її словами, подекуди температура повітря сягне поділки +19 °C.

Також ми писали, що цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.