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На Київщині прогнозують підтоплення — Укргідрометцентр назвав небезпечні ділянки

29 лютого 2024 19:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині 1 березня очікується підтоплення
Підтоплення у Києві. Ілюстративне фото: Апостроф
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Київській області в п'ятницю, 1 березня, синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Небезпечні гідрологічні явища на Київщині 1 березня

Так, протягом 1-5 березня на пригирловій ділянці Прип'яті буде продовжуватися поступове підвищення рівнів води з подальшим затопленням заплави на Київщині. Оголошено перший рівень небезпеки.

Водночас внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води.

Через це ймовірні короткочасні досягнення відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

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Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко зробила прогноз погоди в Україні в перший день весни. За її словами, подекуди температура повітря сягне поділки +19 °C. 

Також ми писали, що цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.

погода
Київ
Укргідрометцентр
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погода в Україні

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