На Киевщине 1 марта ожидается подтопление

На Киевщине прогнозируют подтопление — Укргидрометцентр назвал опасные участки
В Киевской области в пятницу, 1 марта, синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Опасные гидрологические явления в Киевской области 1 марта
Так, в течение 1-5 марта на устьевом участке Припяти будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области. Объявлен первый уровень опасности.
В то же время, вследствие сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды.
Поэтому возможны кратковременные достижения отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на Украине в первый день весны. По ее словам, иногда температура воздуха достигнет +19 °C.
Также мы писали, что на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.
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