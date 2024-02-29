На Киевщине 1 марта ожидается подтопление

Подтопление в Киеве. Иллюстративное фото: Апостроф

В Киевской области в пятницу, 1 марта, синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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Опасные гидрологические явления в Киевской области 1 марта

Так, в течение 1-5 марта на устьевом участке Припяти будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области. Объявлен первый уровень опасности.

В то же время, вследствие сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды.

Поэтому возможны кратковременные достижения отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на Украине в первый день весны. По ее словам, иногда температура воздуха достигнет +19 °C.

Также мы писали, что на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.