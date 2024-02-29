Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На Киевщине прогнозируют подтопление — Укргидрометцентр назвал опасные участки arrow

На Киевщине прогнозируют подтопление — Укргидрометцентр назвал опасные участки

29 февраля 2024 19:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Киевщине 1 марта ожидается подтопление
Подтопление в Киеве. Иллюстративное фото: Апостроф
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киевской области в пятницу, 1 марта, синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Опасные гидрологические явления в Киевской области 1 марта

Так, в течение 1-5 марта на устьевом участке Припяти будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с последующим затоплением поймы в Киевской области. Объявлен первый уровень опасности.

В то же время, вследствие сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды.

Поэтому возможны кратковременные достижения отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий.

null
Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на Украине в первый день весны. По ее словам, иногда температура воздуха достигнет +19 °C.

Также мы писали, что на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.

погода
Киев
Укргидрометцентр
вода
весна
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина